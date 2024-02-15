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"بـ10 لاعبين".. بايرن ميونخ يسقط أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو

فاز نادي لاتسيو على نظيره بايرن ميونخ بنتيجة 1-0 على ملعب الأوليمبيكو.

طرد لمدافع بايرن ميونخ، أوباميكانو في الدقيقة 67

سجل هدف فوز لاتسيو، تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 69.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام يوم 5 مارس 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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