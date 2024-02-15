باريس سان جيرمان يفوز على ريال سوسيداد بهدفين في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد

فاز نادي باريس سان جيرمان على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 2-0 على ملعب بارك دي برانس.

سجل هدف باريس الأول، كيليان مبابي في الدقيقة 58.

سجل هدف باريس الثاني، برادلي باركولا في الدقيقة 70.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام يوم 5 مارس 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

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