شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بدائل لـ جوميز في الزمالك لتعويض نقص الجبهة اليسري قبل موقعة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزمة كبيرة يعانى منها البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لفريق الزمالك في أول اختبار له مع القلعة البيضاء أمام الإسماعيلى في المباراة المقرر لها 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى وتتمثل في النقص الحاد بالجبهة اليسري.

ويفكر جوميز في البدائل المناسبة للجبهة اليسري خاصة بعد الإصابة التي يعانى منها أحمد فتوح وستبعده عن مباريات الفريق الأبيض،مدة لا تقل عن شهر،ورحيل عبد الله جمعة إلى بلدية المحلة حيث لا يتواجد أمام المدرب البرتغالى سوى محمد عبد الشافى.

ويدرس جويمز الاعتماد بجدية على السنغالى إبراهيما نداى لتجربته في هذا المركز وبالفعل نفذ هذه الفكرة في التدريبات الجماعية للقلعة البيضاء خلال الفترة الماضية،ليكون هذا الخيار متاح أمام البرتغالى جوميز لعلاج أزمة الجبهة اليسرى للفريق.

والخيار الثانى يتمثل في توظيف أحد الثنائى عمر جابر أو سيد عبد الله الشهير بـ"نيمار" في هذا المركز،لا سيما أنهما شغلا هذا المكان في وقت سابق،وقدما فيه مستوى جيد،عبر بالفريق إلى بر الأمان.

ويبقى أمام جوميز خيار ثالث هو تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين خاصة أن النادى يمتلك مجموعة من اللاعبين الشباب المميزين،والقادرين على تحمل المسئولية،حال تصعيدهم للفريق الأول.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.