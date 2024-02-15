اعتذار المتمرد وتصرف سليمان وصدمة ناصر ماهر.. كواليس أخبار الزمالك اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - أخر أخبار وكواليس نادي الزمالك، خدمة يومية يقدمها موقع "الخليج 365" لقرائه، لمتابعة التطورات الجديدة داخل النادي الأبيض.

وواصل فريق الزمالك اليوم تدريباته على الملعب الفرعي للدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بجانب اعتذار عمار ياسر لاعب فريق 2005، بعدما وصفه محمد عبدالله المدير الفني للفريق بالمتمرد، وقرر إيقافه لأجل غير مسمى.

كواليس أخبار الزمالك اليوم:

"لن يتكرر مجددا".. أول تعليق من لاعب الزمالك بعد إيقافه لأجل غير مسمى

وجه عمار ياسر لاعب فريق الزمالك مواليد 2005، رسالة للجماهير ومجلس الإدارة، بعد خروجه عن النص في مواجهة الأهلي الماضية ببطولة الجمهورية. (لمزيد من التفاصيل أضغط هنا)

عودة جابر وتأهيل ناصر ومحاضرة جوميز.. تفاصيل مران الزمالك اليوم

واصل الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليومية على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل أضغط هنا)

"اللي مالوش خير في أهله مالوش خير في حد".. عبدالجواد يفتح النار على ناصر ماهر: الأساطير في الأهلي

رد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد على تصريحات ناصر ماهر، لاعب فريق الزمالك، خلال أحد البرامج التلفزيونية أن النادي الأهلي لا يملك أساطير مثل الزمالك. (لمزيد من التفاصيل أضغط هنا)

سيد نيمار: الأهلي غير اللائحة في 3 دقائق.. وأتمنى التسجيل في مرمى الشناوي

تحدث سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي، وعن حقيقة قيام النادي الأهلي بتغيير لائحة دوري الشباب من أجل التتويج باللقب. (لمزيد من التفاصيل أضغط هنا)

"تعالى نشغلك في قناة الزمالك".. أحمد سليمان يوجه رسالة قوية لهذا الإعلامي

وجه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة، رسالة قوية للإعلامي إبراهيم عبد الجواد. (لمزيد من التفاصيل أضغط هنا)

طلب خاص من جوميز لإداري الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

كلف البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، الجهاز الإداري للفريق بقيادة عمرو أبو العز، بإعداد تقرير شامل عن فريق الإسماعيلي. (لمزيد من التفاصيل أضغط هنا)

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