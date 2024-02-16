اليوم.. إنتر ميلان يستضيف ساليرنيتانا بالدوري في البروفة الأخيرة لموقعة أتلتيكو مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان نظيره فريق ساليرنيتانا مساء اليوم الجمعة على استاد سان سيرو وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

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تعتبرمواجهة اليوم بين إنتر ميلان وساليرنيتانا هي البروفه الأخيرة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه يوفنتوس ، فيما يأتي ساليرنيتانا فيي المركز العشرين والأخير برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة إنتر ميلان وساليرنيتانا

من المقرر أن تبدأ أحداث مباراة إنتر ميلان وساليرنيتانا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تقام في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان وساليرنيتانا

وتذاع أحداث مباراة إنتر ميلان وساليرنيتانا عبر قناة AD SPORTS PREMIUM 1 الناقل الحصري لمنافسات مسابقة الدوري الإيطالي.

وكان إنتر ميلان حقق فوزا كبيرًا على روما في ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 4-2 في الجولة الماضية من عمر لقاءات الدوري الإيطالي.