الامارات | مجلس إدارة الأهلي المصري يزور نادي الزمالك لأول مرة منذ سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الأحد أن مجلس إدارة النادي سيزور غريمه التقليدي الزمالك غداً الاثنين لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد: «سيقوم مجلس الإدارة بزيارة نادي الزمالك؛ تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب».

وأوضح الأهلي «تأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال».

كان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي دعوة الزمالك في وقت سابق، لكن ظروف مرض ثم وفاة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كانت وراء التأجيل.

وأشار الأهلي إلى أن العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر رغم المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية.. كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.