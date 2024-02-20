شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم الإثنين 19/ 2/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الأثنين، الموافق 19/ 2/ 2024 إقامة مباراتين من عمر الجولة الثالثة عشر من مسابقة دورى Nile، حيث استضاف فريق مودرن فيوتشر نظيره المقاولون، وحل الزمالك ضيفًا على الإسماعيلى، وجاء جدول ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم كالتالى..



جدول ترتيب الدورى

التعادل 2 / 2 يحسم مواجهة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب فى الدورى

تعادل فريقا مودرن فيوتشر والمقاولون العرب بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الـ13 بالدورى.

قمة سلبية بين الإسماعيلى والزمالك فى الظهور الأول لجوزيه جوميز والصفقات