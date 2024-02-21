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كاسيميرو يقترب من الانتقال لـ الدوري السعودي ومزاملة رونالدو

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ياسر رشاد - القاهرة - أقترب لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، البرازيلي كاسيميرو، من مغادرة النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والانتقال للدوري السعودي.

حيث كشفت تقارير عالمية أن نجم مانشستر يونايتد ينفتح على الانتقال للدوري السعودي .

وفقًا لـ " ريليفو "، فإن البرازيلي ذو الخبرة يفكر بالفعل في مواصلة مسيرته في الدوري السعودي.

حيث أبدى النصر اهتمامه بكاسيميرو، بهدف جمعه مع ، بعد أن استمتع كلا اللاعبين سابقًا بالنجاح معًا في .

وخاض كاسيميرو، خلال الموسم الحالي، 17 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 4 أهداف وقدم 2 تمريرة حاسمة.

وبعد المباراة الأخيرة ضد لوتون، واجه البرازيلي البالغ من العمر 31 عامًا انتقادات كبيرة لكاد أن يحصل على بطاقة حمراء في الشوط الأول، مما دفع المدرب لإشراك سكوت مكتوميناي بين الشوطين.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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