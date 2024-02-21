مبابي في برشلونة و"غليان" في ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - يتصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، حديث الوسط الرياضي في الأيام الأخيرة، وذلك بسبب ارتباطه بالانتقال لصفوف ريال مدريد مجانا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأثار مبابي، الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما قام بزيارة مفاجئة إلى مدينة برشلونة، رغم ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

فبرغم ارتباط مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد، إلا أن البرنامج الإسباني الشهير “El Golazo de Gol”الإسباني، نشر مقطع فيديو للنجم الفرنسي مبابى لحظة مغادرة مطار برشلونة صباح اليوم، الاربعاء مؤكدًا على أنه قضي بعض الأيام في المدينة الكتالونية قبل التوجه إلي العاصمة باريس.

تفاصيل انتقال مبابي الي ريال مدريد

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن "مبابي سيحصل على راتب 15 مليون يورو سنويًا، إلى جانب مكافأة توقيع بقيمة 150 مليون يورو، ستوزع على 5 مواسم، مدة تعاقد مبابي مع ريال مدريد".

وكشفت الهيئة أنه من المرجح إعلان انتقال مبابي للريال بعدما يصبح مستحيلًا أن يلتقي ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يشارك فيها الفريقان بالنسخة الجارية.

ومن المنتظر ان يرتدي مبابي القميص رقم 10 مع ريال مدريد ليأخذ مكان الكرواتي لوكا مودريتش، الذي اقترب من الرحيل عن النادي المدريدي بعد نهاية عقده".