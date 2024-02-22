ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على لوتون تاون

تمكن نادي ليفربول، من اكتساح ضيفه لوتون تانون، بنتيجة 4-1، على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف عن طريق اللاعب تشيدوزي أوجبيني، في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني تعادل الهولندي فيرجيل فان دايك عند الدقيقة 56، وبعدها بدقيقتين فقط تقدم ليفربول عن طريق كودي جاكبو، قبل أن يسجل الكولومبي لويس دياز، ثالث أهداف الريدز عند الدقيقة 71، واختتم هارفي إليوت، رباعية ليفربول في الدقيقة 90.

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وغاب عن ليفربول خلال مباراة اليوم، كل من: محمد صلا، والحارس البرازيلي أليسون بيكر، وترينت ألكسندر أرنولد، وثنائي وسط الملعب دومنيك سوبوسلاي وكورتس جونز، وداروين نونيز وديوجو جوتا.

جدول ترتيب البريميرليج:

1- ليفربول، 60 نقطة.

2- مانشستر سيتي 56.

3- آرسنال 55.

4- أستون فيلا، 49.

5- توتنهام، 47.

6- مانشستر يونايتد، 44.

7- برايتون، 38.

8- نيوكاسل، 37.

9 – وست هام، 36.

10- تشيلسي، 35 .

11- ولفرهامبتون، 35.

12- فولهام، 29.

13- بورنموث، 28.

14 -برينتفورد، 25.

15- نوتينجهام فورست، 24.

16- كريستال بالاس، 24.

17- لوتون تاون، 20 .

18- إيفرتون، 19.

19- بيرنلي، 13 .

20- شيفيلد يونايتد، 13 .