شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مع ميدياما الغاني فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب بابا يارا في مدينة كوماسي بغانا، ضمن منافسات الجولة الخامسىة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

المباراة هي الثانية بين الفريقين فى تاريخ مباريات بطولات الأندية الأفريقية، المباراة الأولى كانت يوم 25 نوفمبر 2023م في افتتاح مباريات دوري المجموعات، وانتهت بفوز الأهلي3- صفر، أحرزها محمود كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن.

وخلال مواجهات الأهلي مع الأندية الغانية أقيمت سبع عشرة مباراة، فاز الأهلي في سبع مباريات وتعادل في خمس مباريات، وفازت الأندية الغانية في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 24 هدفاً، وتلقت شباكه ثلاثة عشر هدفاً.

أكبر نتيجة للأهلي أمام الأندية الغانية، كانت الفوز 4- صفر على أشانتي كوتوكو عام 2006، و 4-1 على بريكيوم تشيلسي عام 2012، و3- صفر على كل من أشانتي كوتوكو في ذهاب نهائي بطولة أفريقيا لبطال الدوري عام 1982، وميدياما في افتتاحية مباريات المجموعة هذا الموسم، وأكبر فوز للأندية الغانية على الأهلي حققه هارتس أوف أوك في دور الثمانية لبطولة أفريقيا لأبطال الدوري عام 1977 بنتيجة 3- صفر.