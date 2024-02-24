فاران يشعل الصراع بالدوري السعودي بين النصر والاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - دخل الفرنسي رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد، دائرة اهتمامات ناديي الاتحاد والنصر السعوديين وذلك للحصول علي خدماته في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حيث كشف موقع “90min” الإنجليزي بإن المدافع الفرنسي فاران يعد هدفاً رئيسياً لدى ناديي الاتحاد والنصر، اللذين يعملان على استقطابه خلال الصيف المقبل.

وأوضح الموقع أن عقد اللاعب الفرنسي فاران ممتد لنهاية الموسم الجاري، ولا يستبعد نادي مانشستر يونايتد محاولة إقناعه بالتجديد ولكن بشروط مخفضة بنفس سيناريو ما حدث مع الحارس السابق ديفيد دي خيا في الصيف الماضي، ولكن اللاعب الفرنسي يسعى لتجنب هذا الموقف.

وذكر الموقع أن نادي اتحاد جدة أبدي استعداده لدفع ما يقرب من 30 مليون يورو في الموسم الواحد، إلى مدافع ريال مدريد السابق، في حال موافقته على القدوم إلى جدة.

وأكد التقرير أن الفرنسي فاران لم يمنح صانعي الصفقات السعوديين أي رد أو ضوء أخضر بعد، بخصوص قدومه إلى دوري روشن في الفترة القادمة.