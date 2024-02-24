بيلينغهام يقترب من الجاهزية أمام لايبزيغ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير صحفي وجود تطورات مهمة، تخص البرنامج التأهيلي لنجم ريال مدريد ، جود بيلينغهام (20 عاما)، الذي تعرض إلى إصابة بدت مقلقة أمام جيرونا، يوم 10 فبراير الجاري.

وعانى جود بيلينغهام من التواء في كاحل القدم أمام جيرونا، إذ اضطر إلى مغادرة أرضية الملعب بعد تسجيله هدفين، في المباراة التي انتهت بفوز الريال (4-0)، ضمن الجولة الـ24 من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وغاب بيلينغهام عن مباراتَي ريال مدريد التاليتين: أمام لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وضد رايو فايكانو في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وبدا متوقعا أن يحاول ريال مدريد تجهيز بيلينغهام لمباراة العودة في ثمن نهائي دوري الأبطال، أمام لايبزيغ، قبل أن يُظهر اللاعب سرعة كبيرة في عمليتي التعافي والتأهيل.

ووفقا لما أورده الموقع الالكتروني لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن تدريبات ريال مدريد، الجمعة، شهدت قفز بيلينغهام على العشب بمفرده، مع لمسه الكرة بواسطة الحذاء، ما يعني عدم شعور الدولي الإنجليزي بآلام في موضع الإصابة.

وأكدت الصحيفة أن بيلينغهام سيعمل خلال الفترة القادمة على تقوية موضع الإصابة، كي يتجنب تكرار الآلام.

وأشارت «آس» إلى أن عودة بيلينغهام قد تكون أسرع مما كان متوقعا لها؛ إذ قالت إن هدف ريال مدريد حاليا بات يكمن في استعادة جهود اللاعب أمام فالنسيا، السبت القادم (2 مارس)، أي قبل 4 أيام من موعد مباراة الإياب أمام لايبزيغ.

ويمثل جود بيلينغهام ركيزة مهمة وأساسية في تشكيلة ريال مدريد، الذي انضم إليه صيف العام الماضي 2023، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل أكثر من 100 مليون يورو.