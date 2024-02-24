الامارات | برشلونة يقترب من صدارة ريال مدريد في الدوري الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل برشلونة حامل اللقب صحوته وأكرم وفادة ضيفه خيتافي برباعية نظيفة منتزعا المركز الثاني مؤقتا من جاره جيرونا ومشددا الخناق على غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر في المرحلة السادسة والعشرين من لدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل البرازيلي رافينيا (20) والبرتغالي جواو فيليكس (53) والهولندي فرينكي دي يونغ (61) وفرمين لوبيس (90+1) الأهداف.

وتخطى فريق المدرب تشافي هرنانديس خيبة تفريطه في الفوز على مضيفه نابولي الإيطالي 1-1 الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وحقق فوزه الثاني تواليا محليا بعد الأول على مضيفه سلتا فيغو 2-1 السبت الماضي، والسابع عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 57 نقطة منتزعا المركز الثاني من جاره جيرونا، مفاجأة الموسم الذي يستضيف رايو فايكانو الإثنين في ختام المرحلة.

كما قلَّص برشلونة الذي تنتظره قمة نارية أمام مضيفه أتلتيك بلباو الخامس الأحد المقبل، الفارق إلى خمس نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر والذي يستضيف إشبيلية الأحد، في المقابل تجمّد رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز العاشر.