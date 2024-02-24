اخبار الرياضه

الامارات | برشلونة يقترب من صدارة ريال مدريد في الدوري الإسباني

0 نشر
محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن يقترب من صدارة في والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل برشلونة حامل اللقب صحوته وأكرم وفادة ضيفه خيتافي برباعية نظيفة منتزعا المركز الثاني مؤقتا من جاره جيرونا ومشددا الخناق على غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر في المرحلة السادسة والعشرين من لدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل البرازيلي رافينيا (20) والبرتغالي جواو فيليكس (53) والهولندي فرينكي دي يونغ (61) وفرمين لوبيس (90+1) الأهداف.

وتخطى فريق المدرب تشافي هرنانديس خيبة تفريطه في الفوز على مضيفه نابولي الإيطالي 1-1 الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي ، وحقق فوزه الثاني تواليا محليا بعد الأول على مضيفه سلتا فيغو 2-1 السبت الماضي، والسابع عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 57 نقطة منتزعا المركز الثاني من جاره جيرونا، مفاجأة الموسم الذي يستضيف رايو فايكانو الإثنين في ختام المرحلة.

كما قلَّص برشلونة الذي تنتظره قمة نارية أمام مضيفه أتلتيك بلباو الخامس الأحد المقبل، الفارق إلى خمس نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر والذي يستضيف إشبيلية الأحد، في المقابل تجمّد رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز العاشر.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا