الامارات | والدة كريستيانو رونالدو توجه رسالة إلى النصر السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت دولوريس أفيرو، والدة قائد نادي النصر والدة كريستيانو رونالدو، رسالة إلى نادي النصر السعودي قبل المواجهة المرتقبة للفريق أمام الشباب مساء اليوم الأحد في المرحلة الـ21 من الدوري السعودي، في أول مرة تظهر وتوجه هذه الرسالة من أجل الوقوف مع أبنها قائد العالمي.

وكتبت والدة رونالدو عبر حسابها على منصة إنستغرام: "بالتوفيق لنادي النصر" مع نشر صورة لها وذلك قبل المواجهة الهامة للشباب.

حيث يتطلع رفقاء رونالدو لتحقيق فوز جديد الليلة للاقتراب من المتصدر الهلال الذي يبتعد حاليا عن "العالمي" بفارق سبع نقاط.

وسجل رونالدو 27 هدفا في 28 مباراة خاضها مع النصر في مختلف المسابقات هذا الموسم، كما يقدم اللاعب أداء رائعا هذا الموسم حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 21 هدفا كما قاد النصر لبلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا على حساب الفيحاء.