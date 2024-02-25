شوط أول مثير بين ليفربول وتشيلسي في نهائي الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهى الشوط الأول بين ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

شهد الشوط أكثر من فرصة لكلا الفريقين، فضلا عن تسجيل تشيلسي هدفا عبر لاعبه رحيم سترلينج لكنه ألغي بداعي وجود حالة تسلل.

في الدقييقة 14، سدد لويس دياز لاعب ليفربول كرة من يسار منطقة الجزاء ابعدها الحارس بيتروفيتش من أسفل يسار مرماه، قبل أن يرد لاعبو تشيلسي عبر تسديدة من كول بالمر لاعب تشيلسي المنفرد بالمرمى يمين منطقة الــ 6 يارادت ابعدها الحارس كاومين كيلير بشكل رائع من أسفل يسار مرماه في الدقيقة 21.

أحرز تشيلسي الهدف الأول عبر سترلينج في الدقيقة 31 لكن ألغي بسبب وجود تسلل على السنغالي جاكسون، وفي الدقيقة 40 فرصة خطيرة لليفربول، بعدما أرسل أندرو روبيرتسون كرة عرضية من جهة اليسار قابلها كودي جاكبو برأسية من منتصف منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر.

وقبل نهاية الشوط الأول، كرة عرضية من لويز دياز من يسار منطقة الجزاء وصلت إلى كونور برادلي المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد كرة قوية ابعدها ليفي كولويل مدافع تشيلسي قبل أن تهز الشباك.