بالأرقام.. تقييم مذهل لـ تريزيجيه بعد تألقه في مباراة طرابزون ضد أضنة بـ الدوري التركي

حصل الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، على تقييم مذهل، بعد تألقه في مباراة طرابزون ضد أضنة، التي جمعتهما في الدوري التركي.

قاد تريزيجيه فريقه طرابزون للفوز على أضنة سبور، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 27 من بطولة الدوري التركي بهذا الموسم 2023-2024.

وسجل تريزيجيه هدف طرابزون الوحيد في هذا اللقاء بالدقيقة 21، بعد متابعة لتسديدة زميله التي أطلقها من داخل منطقة الجزاء،ليستكملها ويسكنها الشباك.

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وأكدت شبكة شبكة “سوفا سكور” للأرقام والإحصاءات، أن تريزيجيه، هو الأفضل في هذه المباراة، حيث أنه حصل على أعلى تقييم بواقع 8 من 10.

وجاءت أرقام تريزيجيه في هذا اللقاء كالآتي:

-لمس الكرة 53 مرة.

-بلغت دقة تصويباته 82% بواقع 23 تصويبة من أصل 28.

-مرر تمريرتين مفتاحيتين، وفي الكرات الطويلة لعب 2 دقيقتين من أصل 3.

-سدد 3 تسديدات على المرمى و تسديدتين بعيدتين عن المرمى، وتسديدة تم التصدي لها.

-له 3 محاولات مراوغات ناجحة من أصل 5.

-أهدر تريزيجيه فرصة مؤكدة، في الكرات الأرضية فاز بـ7 من أصل 11.

-فقد الاستحواذ على الكرة 11 مرة.