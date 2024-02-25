"في غياب صلاح".. التشكيل الرسمي لمباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس كاراباو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق تشيلسي، في إطار نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ويمبلي".

وشهد تشكيل فريق ليفربول استمرار محمد صلاح، للمباراة الثانية على التوالي، بعد غيابه عن اللقاء الماضي أمام لوتون تاون بالدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كليهير،

خط الدفاع: كونور برادلي، أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي.

وسط الملعب: واتارو إندو، جرافينبيرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، هارفي آليوت.

وجاء تشكيل فريق تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: مالو جوستو، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل، بن تشلويل.

وسط الملعب: موسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كونور جالاجير.

خط الهجوم: كولر بالمير، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.

وتمكن فريق ليفربول من الصعود إلى الدور النهائي من هذه البطولة بعد الفوز على فولهام، في الدور نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع اللقائين، فيما تمكن فريق تشيلسي من تخطي ميدلزبره في الدور ذاته بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين.