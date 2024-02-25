لحظة بلحظة.. ليفربول 0-0 تشيلسي.. نهائي كأس كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار موقع الخليج 365 نقدم لكم تغطية شاملة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول الإنجليزي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره تشيلسي، في إطار نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على ستاد "ويمبلي"، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل فريق ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كليهير،

خط الدفاع: كونور برادلي، أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي.

وسط الملعب: واتارو إندو، جرافينبيرخ، أليكسيس ماك أليستر.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: مالو جوستو، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل، بن تشلويل.

وسط الملعب: موسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كونور جالاجير.

خط الهجوم: كولر بالمير، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.

ملخص المباراة..

الدقيقة 7: ركلة حرة لصالح ليفربول على حدود منطقة جزاء تشيلسي

الدقيقة 15: تسديدة قوية من لويس دياز من على حدود منطقة جزاء تشيلسي أبعدها الحارس بيتروفيتش

الدقيقة 22: تسديدة من كول بالمر لاعب تشيلسي المنفرد بالمرمى ابعدها الحارس كاومين كيليهر

الدقيقة 28: تبديل أول في صفوف ليفربول بخروج ريان جرافينبرج ودخول جو جوميز

الدقيقة 33: هدف ملغي لتشيلسي، احرزه رحيم ستيرلينج بداعي وجود تسلل على نيكولاس جاكسون في بداية اللعبة

الدقيقة 41: القائم الأيسر يتصدى لرأسية جاكبو لاعب ليفربول، قبل أن يشتتها دفاع فريق تشيلسي

الدقيقة 45+3: مشادة عنيفة بين لاعبي الفريقين

الدقيقة 45+7: نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الدقيقة 61: هدف أول لفريق ليفربول عن طريق فيرجيل فان دايك

الدقيقة 64: بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو يلغي الهدف بداعي التسلل

الدقيقة 68: تبديل اول لفريق تشيلسي بخروج رحيم ستيرلينج ودخول كريستوفر نكونكو

الدقيقة 72: تسديدة من كودي جاكبو لاعب فريق ليفربول من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى

الدقيقة 76: عرضية من كول بالمر لاعب تشيلسي قابلها زميله كورنار كالاجر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيمن

الدقيقة 83: بطاقة صفراء من نصيب إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول بعد لمسه الكرة باليد في منتصف الملعب

الدقيقة 94: رأسية من جادن دانز لاعب ليفربول من داخل منطقة الجزاء ابعدها حارس تشيلسي بيتروفيتش إلى ركنية

الدقيقة 99: عرضية من الجهة اليسرى لصالح ليفربول قابلها إليوت بتسديدة قوية ولكن حارس تشيلسي تصدى لها