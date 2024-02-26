بطولة إنكلترا: مشادة وتدافع بين لاعبي شيفيلد في الخسارة أمام ولفرهامبتون

الرياص - اسماء السيد - وولفرهامبتون (المملكة المتحدة): شهدت مباراة ولفرهامبتون وضيفه شيفيلد يونايتد صاحب القاع مشادة كلامية بين لاعبين في صفوف الاخير في الخسارة أمام صاحب الأرض 0 1 الأحد، وذلك في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

ومنحت رأسية الإسباني بابلو سارابيا في الدقيقة 30 النقاط الثلاث لرجال المدرب غاري أونيل ليرتقوا للمركز الثامن برصيد 38 نقطة، في حين تجمد رصيد شيفيلد الذي مُني بهزيمته التاسعة عشرة هذا الموسم عند 13 نقطة وبات مهدداً بالهبوط قبل 12 مرحلة من النهاية.

في أعقاب الهدف، حصلت مشادة كلامية بين ثنائي شيفيلد يونايتد لاعب خط الوسط البرازيلي فينيسيوس سوزا والمدافع جاك روبنسون ليتطور الامر إلى تدافع بينهما.

ولجأ حكم المباراة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لتبيان حقيقة ما حصل قبل السماح لكل من سوزا وروبنسون بالاستمرار في اللعب، ما اعاد إلى الاذهان العراك الذي حصل بين لاعبَي نيوكاسل لي بوير وكيرون داير وادى إلى طردهما معا في عام 2005.

نفى كريس وايلدر مدرب شيفيلد أهمية تأثير ما حصل على روح الفريق، قائلاً "يحدث هذا في كل ناد في جميع أنحاء البلاد، ثلاث أو أربع مرات في السنة".

وتابع "يحدث هذا خلف أبواب مغلقة على كل المستويات، في مانشستر سيتي وفي متذيل دوري الدرجة الثانية".