كريستيانو رونالدو يتربع على القمة.. ترتيب هدافي الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يتربع البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب النصر على قمة صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم برصيد 22 هدفا، فيما يواصل ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال ملاحقته، برصيد 19 نقطة في وصافة الترتيب.



ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو (النصر) – 22 هدفا.

2- ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) – 19 هدفا

3- جورج كيفين نكودو (ضمك) – 14 هدفا

4- عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد) المركز الرابع – 13 هدفا

5- تاليسكا (النصر)، فراس البريكان (الأهلي) – المركز الخامس – 11 هدفا

6- مالكوم، سالم الدوسري (الهلال)، كريم بنزيما (اتحاد جدة)، برنارد مينساه (الطائي)، إيجالو (الوحدة)، رياض محرز (الأهلي) – 9 أهداف

7- مراد باتنا (الفتح)، سافيتش (الهلال)، – المركز السابع- 8 أهداف

ويعتلي فريق الهلال صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023-2024، برصيد 56 نقطة، فيما يأتى بوصافة الترتيب النصر برصيد 52 نقطة.

ويتواجد الاهلى في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بينما يقع التعاون في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.