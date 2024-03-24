شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: الشناوى أفضل صفقة للأهلى آخر 10 سنوات والعامرى فاروق اختار اسم بنتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعد سمير، مدافع الأهلي السابق وسيراميكا الحالي، أن محمد الشناوي هو أفضل صفقة أبرمها الأهلي فى السنوات العشر الأخيرة. وقال سعد سمير في تصريحات لبرنامج "نجوم في عز الضهر" مع الإعلامي محمد الليثي عبر إذاعة أون سبورت، "أحمد حجازي من أفضل المدافعين الذين لعبت بجوارهم، ووائل جمعة أفضل مدافع بشكل عام، لم أعمل كثيراً مع جوزيه لكن هو وفايلر من أفضل المدربين، وحسام البدري من أفضل المدربين الوطنيين قيمة كبيرة جدا وأتمنى أن يعود إلى الدوري المصري لأن شخصيته إضافة لأي مكان".

وأضاف سعد سمير، "محمد الشناوي أفضل صفقة أبرمها الأهلي فى آخر عشر سنوات، وكوبر كان أفضل مدرب فى المنتخب وأوصلنا لكأس العالم".

وأضاف، "اللاعبون الكبار اعتادوا على إهداء الناشئين هدايا لتحفيزهم، ووائل جمعة أهداني أي باد، وأجمل هدية جاءت لي كان ابنتي فيروز، ولدت وأنا خارج مصر، والعامري فاروق ربنا يرحمه قال لي سمي فريدة اسم ملوكي، ولكن والدتها كانت قررت تسمي فيروز".

وتابع، "بعد ولادة فيروز محمد يوسف قالي الخير جاي، فبعدها تعرضت لإصابة الصليبي وقلت له يا كابتن يوسف إيه، قالي اصبر الخير جاي، وبعد عودتي من الصليبي بأربع مباريات تعرضت لوتر أكيلس".