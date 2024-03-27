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لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني ترفض طلب برشلونة لتخفيف عقوبة تشافي

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ياسر رشاد - القاهرة - أقرت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء 27 مارس، رفضها لتخفيف عقوبة إيقاف المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق .

وكان تشافي المدير الفني لفريق برشلونة قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين، بعد حصوله على بطاقة حمراء ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الماضية من بطولة الممتاز

وكان فريق برشلونة قد قدم استئنافًا على عقوبة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، للتقليص إلى مباراة واحدة فقط بدل مباراتين حسب ماذكرته الصحافة الإسبانية.
قالت صحيفة آس الإسبانية، أن لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني رفضت طلب برشلونة بشأن عقوبة إيقاف المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة لن يستأنف قرار لجنة العقوبات مجددًا ولن يرفع الشكوى إلى محكمة TAD بعد تأكيد عقوبة تشافي لمبارتين وسيغيب عن مباراة لاس بالماس وقادش

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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