فيفا يقرر منح وسام أبو علي أحقية تمثيل منتخب فلسطين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أحقية تمثيل وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، لمنتخب فلسطين خلال الفترة القادمة.

وفي وقت سابق، تقدم الاتحاد الفلسطيني بطلب لمنح وسام أبو علي أحقية تمثيل منتخب فلسطين "بناءً على رغبته".

وفي يناير الماضي، أعلن النادي الأهلي تعاقده مع الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي لمدة 4 سنوات ونصف قادمًا من نادي سيريوس السويدي ولعب معه حتى الآن 3 مباريات سجل خلالهم هدفين.

وكان وسام أبو علي (25 عامًا) قد مثّل منتخب الدنمارك تحت 21 عامًا في مباراة واحدة كانت يوم 25 مارس 2019 وأقيمت أمام منتخب رومانيا.

وأصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانا جاء كالتالي:

أصدرت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارًا يقضي بأهلية اللاعب وسام أبو علي لتمثيل منتخبنا الوطني.

وجاء هذا القرار بناءً على الطلب الدي تقدم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ورغبة وطلب وسام أبو علي بتغيير اتحاده من الدنماركي إلى الفلسطيني.

من جانبه، علق وسام أبو علي على ذلك القرار قائلًا: "فخور وأتشرف بتمثيل منتخب فلسطين، سيكون ذلك من أجل كل الفلسطينيين".