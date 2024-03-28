وفد الهلال السوداني يلبي دعوة مجلس إدارة الأهلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

لبى وفد نادي الهلال السوداني برئاسة هشام السوباط رئيس مجلس الإدارة، ‏دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لحضور حفل إفطار داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وجاء ذلك بعد أيام من قيام وفد نادي الهلال، بتقديم واجب العزاء في وفاة الوزير العامري فاروق، نائب ‏رئيس النادي.الأهلي

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "إن وفد الهلال السوداني قام بجولة تفقدية لمنشآت النادي بالجزيرة والملاعب المختلفة والأماكن المخصصة للأعضاء والأطفال".

وأضاف: "منشآت النادي بالجزيرة، حظيت على إشادة كبيرة من جانب مسئولي نادي الهلال الذين عبروا عن اعتزازهم بزيارة الأهلي ومنظومة العمل به، والدور الرياضي والمجتمعي الذي يقوم به النادي".

واختتم الموقع: "إن مجلس إدارة الهلال قام بتوجيه الشكر إلى إدارة الأهلي فضلًا بسبب حفاوة الاستقبال التي تعكس العلاقات التاريخية بين ‏الناديين الكبيرين".