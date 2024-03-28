"الفلسطيني الثاني".. الجهاز الفني بالأهلي يقرر تصعيد اللاعب عمرو مرزوق للفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصعيد اللاعب الفلسطيني عمرو مرزوق، للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وانضم مرزوق إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويشارك اللاعب في صفوف فريق مواليد 2003 بالنادي، في مركز قلب الدفاع.

ويعد اللاعب عمرو رزق هو الفلسطيني الثاني في صفوف النادي الأهلي، حيث سبق وتعاقد المارد الأحمر مع مواطنه وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من نادي سيريوس السويدي.