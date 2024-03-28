برشلونة يُغري لامين يامال بعرض مالي ضخم لإقناعه بالبقاء

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لتقديم عرضا ماليا ضخما لمحاولة الإبقاء على خدمات لاعبه الشاب لامين يامال ضمن صفوف البرسا.

تألق لامين يامال مع برشلونة خلال الفترة الماضية ونجح في هذه الفترة في جذب أنظار العديد من الأندية.



بحسب ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن لامين يامال سيجدد عقده حتى 2030.

أوضحت التقارير الإسبانية أن برشلونة سيجدد عقد اللاعب مع وجود شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

من المقرر أن يعلن برشلونة عن تجديد تعاقده مع لامين يامال خلال الأيام المقبلة، عقب توقيع العقود بين الطرفين.

ينتظر فريق برشلونة الإسباني مواجهة هامة أمام نظيره باريس سان جيرمان ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا