ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر live مباراة ريال مدريد و بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024،يبحث عشاق كرة القدم عن موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024. الفريقان يحظيان بشعبية كبيرة بين عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم. حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحكم البولندي سيمون مارسينياك لإدارة المباراة. في هذا المقال سيتم عرض تفاصيل المباراة بما في ذلك الموعد ومكان إقامتها.

موعد مباراة ريال مدريد و بايرن ميونخ

يعتبر دوري أبطال أوروبا من أكثر البطولات جذبًا للمشجعين حول العالم، وهو يحظى بمتابعة كبيرة من قبل عشاق كرة القدم. وقد أثارت مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ اهتمام الكثيرين، حيث يستضيف الفريق الإسباني البافاري في مباراة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، على أرض ملعب "سانتياجو برنابيو" في مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

في إطار التعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، فيرجى العلم بأن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ القادمة في عودة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي الحالي 2023/2024 ميلاديًا هي قناة بين سبورت القطرية الرياضية.

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حيث إنها تعتبر المالك الرسمي لمنافسات دوري الأبطال في داخل الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا، وبالتالي فإن المشتركين لديها بإمكانهم متابعة مباراة ريال مدريد القادمة ضد نادي بايرن ميونخ من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مباراة الذهاب ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

من الجدير بالذكر أن مباراة فريق ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما، مما عمل على تأجيل الحسم على أرض ملعب الريال اليوم.

حيث تم افتتاح الملكي خلالها التسجيل في الدقيقة الـ 24 من بعد تمريرة حاسمة من قبل توني كروس ليعادل ساني النتيجة مع بداية الشوط الثاني بتسديدة قوية، وقدم بعدها بخمس دقائق فقط فريق البايرن في النتيجة من خلال ضربة جزاء قام هاري كين بتسجيلها، ليعود الريال إلى المباراة مرة أخرى، وهذا من خلال إدخال فينسيوس جونيور الهدف الثاني له ولفريقه ريال مدريد.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فريق بايرن ميونخ

جاء تشكيل فريق ريال مدريد على النحو التالي:

جاء في حراسة المرمى : لونين.

و في خط الدفاع : داني كارفاخال – أوريلين تشواميني – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي.

بينما يكون في خط الوسط : كامافينجا – توني كروس – فالفيردي – جود بيلينجهام.

و في خط الهجوم : فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام فريق ريال مدريد

بينما جاء تشكيل فريق بايرن ميونخ امام فريق ريال مدريد على هذا النحو :

جاء في حراسة المرمى : مانويل نوير.

و في الدفاع : جوشوا كيميتش – دي ليخت – إيريك داير – نصير مزراوي.

بينما يكون في الوسط : ليون جورتسكا – لايمر – توماس مولر.

وفي الهجوم : هاري كين – جمال موسيالا – ليروي ساني.