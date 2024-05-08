مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ يلا شوت في دوري أبطال أوروبا اليوم

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ يلا شوت في دوري أبطال أوروبا اليوم،مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم الأربعاء 8 مايو 2024، حيث يترقب عشاق فريق ريال مدريد المباراة القوية أمام فريق بايرن ميونخ على ملعب سانتياغو برنابيو، في مباراة الإياب لدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023-2024.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ يلا شوت في دوري أبطال أوروبا اليوم

وتأهل الفريقان إلى هذه المرحلة من البطولة القارية المرموقة، وانتصر البايرن على مانشستر سيتي ليتأهل إلى دور الثمانية.

وفي المقابل صعد الملكي الإسباني، صاحب الأربعة عشر لقبا، بعد أن أنهى أحلام أرسنال الإنجليزي في ربع النهائي.

ويواجه ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ وهو في قمة نشوته بحسمه للقب الدوري الإسباني، والتركيز حاليًا على المنافسة بقوة لحصد بطولة دوري أبطال أوروبا.

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تشكيل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ يلا شوت

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ يلا شوت في دوري أبطال أوروبا اليوم

أما بايرن ميونخ فيعاني أمر المعاناة خلال الموسم الجاري، والذي شهد خسارته للقب الدوري الألماني لأول مرة منذ 11 عامًا، بعدما توج به باير ليفركوزن. هذا فضلًا عن خروجه من بطولة كأس ألمانيا مبكرًا.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، والتي تأتي ضمن مواجهات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج» هذا الموسم 2023-2024، حيث ستقام المباراة، اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.