جوميز يستعين بالفيديوهات قبل مواجهة فيوتشر بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر يوم الأحد المقبل في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد السلام.

وعلم موقع الخليج 365، أن البرتغالي جوزيه جوميز، كلف الجهاز الإداري بنادي الزمالك بتجهيز فيديوهات آخر مباريات فريق فيوتشر للتعرف على مفاتيح لعبه.

وأوضح المصدر، أن جوميز، سوف يدرس مواطن القوة والضعف لفريق فيوتشر، من أجل وضع الخطة المناسبة لمواجهته خلال التدريبات الأخيرة للأبيض.

وأضاف المصدر، أن المدير الفني البرتغالي، رفض دخول اللاعبين في معسكر مبكر، وفضل الاكتفاء بمعسكر ليلة المباراة فقط، لعدم تعرض اللاعبين لحالة من الملل.