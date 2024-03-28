الارشيف / اخبار الرياضه

جوميز يستعين بالفيديوهات قبل مواجهة فيوتشر بالكونفدرالية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر يوم الأحد المقبل في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد السلام.

وعلم موقع الخليج 365، أن البرتغالي جوزيه جوميز، كلف الجهاز الإداري بنادي الزمالك بتجهيز فيديوهات آخر مباريات فريق فيوتشر للتعرف على مفاتيح لعبه.

وأوضح المصدر، أن جوميز، سوف يدرس مواطن القوة والضعف لفريق فيوتشر، من أجل وضع الخطة المناسبة لمواجهته خلال التدريبات الأخيرة للأبيض.

وأضاف المصدر، أن المدير الفني البرتغالي، رفض دخول اللاعبين في معسكر مبكر، وفضل الاكتفاء بمعسكر ليلة المباراة فقط، لعدم تعرض اللاعبين لحالة من الملل.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا