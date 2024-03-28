علاء ميهوب: طاهر أبو زيد سبب رحيلي من الاهلي وأشجع الزمالك

كشف نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، علاء ميهوب، سبب رحيله عن القلعة الحمراء، عقب جلسة مع الكابتن صالح سليم.

‏‎وأوضح علاء ميهوب فاروق خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا: “رحلت عن النادى الأهلى عقب جلسة مع الكابتن صالح سليم، الذى بلغهم باتخاذ قرار رحيلهم وجاء ذلك بسبب طاهر أبوزيد حيث تم الاستغناء عن جيل كامل”

وأضاف ميهوب: “أحد مسئولى نادى الزمالك تواصل معى للإنتقال إلى القلعة البيضاء ولكن رفضت الأمر تماما بسبب الانتماء للنادى الاهلى “.

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‏‎وتابع: “انتقالى إلى نادى الأولمبي جاء بدعم من محمود الجوهرى المدير الفنى لمنتخب مصر فى ذلك التوقيت وهذا بسبب استقرار وضع النادى السكندري”.

وأردف: “لم أحصل على حقى بعد الإعتزال بالنادى الأهلى ومن أكبر النعم عليا اللعب داخل القلعة الحمراء ورحلت بالعمل من النادى الأهلى بسبب رغبتى العمل بالتدريب وليس باللجنة الفنية ولا يوجد خلفات فى قناة الأهلى حيث حديثى عن سلبيات الفريق فى بعض المباريات فقط “.

‏‎وواصل ميهوب حديثه قائلًا: “كابتن الخطيب هو من طلب منحى القميص رقم 10 بعد اعتزاله وانا أول من أكتشفت حسام غالى فى النادى الاهلى فى قطاع الناشئين”.

واستطرد: “أشجع نادى الزمالك فى المباريات الأفريقية وهذا الأمر يمثل مصر وسابقاً كنت بحب مشاهدة مباريات الزمالك بسبب حسن شحاته وفاروق جعفر”.

وعن أزمة حسام حسن مدرب منتخب مصر، ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قال ميهوب: “حسام حسن لابد أن يحل أزمة محمد صلاح فى أقرب وقت”.

‏‎طالب علاء ميهوب، حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر أحتواء وحل أزمة محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم فريق ليفربول الأنجليزى فى أقرب وقت بسبب الأحاديث الكثيرة.

‏‎وأتم: “أنا لو مكان حسام حسن هبقى مبسوط عشان تجربة كرواتيا وشوفت كل حاجة واقعد مع الجهاز المعاون لمعرفة الاخطاء وتصحيحها فى المعسكرات المقبلة”.