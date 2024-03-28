مدرب الأهلي: مواجهة سيمبا صعبة للغاية.. والفريق يعاني من الغيابات في اللقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سامي قمصان، على صعوبة مواجهة الفريق أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.

وقال قمصان في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "سيمبا منافس قوي وصعب، والفريق يواجه صعوبات أخرى في اللقاء يسعى الجهاز الفني للتغلب عليها، ومنها الرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة، بجانب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "لدينا ثقة في لاعبي الأهلي والخبرات الكبيرة التي يتمتعون بها، لتقديم أفضل ما لديهم في اللقاء وتحقيق نتيجة إيجابية، لإسعاد جماهير الفريق".

واختتم قمصان تصريحاته: "سيمبا يستعد بشكل قوي لكل البطولات الإفريقية، ويؤدي بمستوى جيد يجعل مواجهته صعبة للغاية، وهو فريق قوي ومميز".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تمكن من احتلال صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة.