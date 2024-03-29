طارق السيد: جماهير الزمالك ستصنع الفارق أمام فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض جاهزين بجدية لمباراة فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "يجب على لاعبي الزمالك أن يضعوا في اعتبارهم أن مباراة فيوتشر مهمة للغاية وأن يكونوا في كامل تركيزهم وفي حالتهم الطبيعية من أجل تقديم أداء مميز".

وأضاف: "أتمنى أن نحافظ على شباكنا نظيفة في مباراة الذهاب أمام فيوتشر حتى لو لم نسجل أهداف، والحضور الجماهيري سيكون داعم للفريق".

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن بطولة الكونفدرالية الأهم للفريق الأبيض هذا الموسم.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "الزمالك قادر على التتويج بلقب الكونفدرالية هذا الموسم ويجب أن نحقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام فيوتشر حتى إذا كان الأداء سييء ولكن الأهم هو النتيجة".

وأضاف: "لدي ثقة كبيرة جدا في لاعبي الزمالك من أجل الفوز بكأس الكونفدرالية وإسعاد جماهير الزمالك".