الأهلى يهزم الزمالك ٩/١ في مباراة استعراضية ببنها

ياسر رشاد - القاهرة -

حقق عددا من لاعبى النادى الأهلى فوزا على لاعبو نادي الزمالك في مباراة استعراضية جمعت بين عددا من لاعبى الفريقين القدامى على ملعب نادى city club بنها.

انتهت المباراة بنتيجة ٩ أهداف للأهلى مقابل هدف واحد للزمالك.

وأكد اللاعبون المشاركون أن المباراة تأتي بهدف لم الشمل والتقارب بين الفريقين والذى بات ملموسا مؤخرا

متمنين أن يكون هذا التقارب انعكاسا لنجاح الكرة المصرية وتوفيقا لمنتخب مصر

كانت قد شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية افطارا جماعيا لعددا من لاعبي منتخب مصر والنادى الأهلى والزمالك

أعقبها مباراة استعراضية بين اللاعبين بنادى city club بنها

شارك فيها كلا من اللاعبين خالد الغندور ومحمد عبدالله وحازم امام واسلام صادق واحمد جمال

وشادي محمد ومحمد عماره

وياسر ريان وهشام حنفي

ومحمد فاروق.

وشهدت مدينة بنها توافدا من المواطنين لالتقاط صور السيلفي مع لاعبي الاهلي والزمالك داخل نادى بنها الرياضى وخلال تواجدهم بملعب المباراة .

كما شهدت المباراة تشجيعا حماسيا لنجوم المرة في مصر والذين حرصوا على تحية المشجعين ومصافحتهم وأكدوا أن تلك النوعية من المباريات هدفها نبذ التعصب ونبذ الفرقة والدفع بالكرة المصرية للامام ووصولها إلى العالمية .

متمنيين للكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني النجاح في مهمته والوصول إلى كأس العالم وتحقيق كافة البطولات وإعادة الكرة المصرية إلى أمجادها وسابق عهدها وسمعتها الدولية.

كما أكدوا على دعمهم للاعبي المنتخب الوطني

مباراة استعراضية