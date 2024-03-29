بالمواعيد.. مشوار الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية حتى المباراة النهائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، موعد مباراة نهائي كأس الكونفدرالية 2023-2024.

وستقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت الموافق 12 مايو المقبل، على أن تقام مباراة العودة بين طرفي النهائي يوم 19 من الشهر ذاته.

وتشهد بطولة الكونفدرالية مشاركة الثنائي المصري، الزمالك ومودرن فيوتشر، ويتواجه الفريقين معاً في الدور ربع النهائي من البطولة.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، طريق مودرن فيوتشر والزمالك حتى المباراة النهائية.

ويلاقي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر يوم الأحد الموافق 31 مارس الجاري، على أن تقام مباراة العودة يوم 7 أبريل المقبل.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في نصف النهائي مع الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي الملعب المالي ودريمز الغاني.

وتقام مباراة ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية أحد يومي 21 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة العودة أحد يومي 28 من الشهر ذاته.

وحال تمكن أي من الفريقين من الصعود إلى المباراة النهائية سيواجه إحدى الفرق التالية "أبو سليم، نهضة بركان، ريفرز يونايتد واتحاد العاصمة".

وتقام مباراة الذهاب بنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم 12 مايو المقبل، على أن تقام مباراة العودة بين طرفي النهائي يوم 19 من الشهر ذاته.