"اجتماع كولر وقراءة الفاتحة".. كواليس مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة سيمبا بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم، على ستاد "بنجامين مكابا" في تنزانيا، استعدادًا لمواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري فقرات المران بقراءة الفاتحة.

وقام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعقد اجتماع مع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني، في حضور خالد بيبو مدير الكرة بالنادي.

وأجرى لاعبو الفريق فقرات بدنية متنوعة في بداية المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، استمر لمدة نصف الساعة.

وخاض الثلاثي مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات قوية ومكثفة، تحت قيادة مدرب الحراس ميشيل يانكون، ركز خلالها على بعض الجوانب الفنية، ومنها التحركات والتصديات من زوايا مختلفة.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون، ركز خلالها على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية، التي يرغب في تنفيذها بمباراة سيمبا غداً.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة.