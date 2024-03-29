الغندور يتوقع نتيجة مباراتي الاهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

توقع خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، نتيجة مباراتي الاهلي والفارس الأبيض، في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وتحدث خالد الغندور، في تصريحات إذاعية، عن توقعاته للمباراة المرتقبة بين الاهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك ضد فيوتشر في الكونفدرالية.

وقال الغندور في تصريحاته، إن الاهلي سيتعادل مع سيمبا في تنزانيا، خاصة أن المباراة ستكون صعبة، في ظل غياب عدد من اللاعبين.

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وأوضح نجم الزمالك السابق، أن المارد الأحمر، يغيب عنه لاعبين أمثال محمد الشناوي، إمام عاشور، ياسر إبراهيم.



وواصل الغندور:”الاهلي سيواجه أقل فريق كان من المحتمل أن يلتقي به في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

وأشار إلى أنه يعتقد بأن المارد الأحمر سيحقق الفوز على سيمبا في مباراة الإياب.

واختتم الغندور، بأنه يتوقع تعادل فريق الزمالك مع فيوتشر، خلال مباراة الذهاب بربع نهائي كأس الكونفدرالية.