الاهلي يفتقد خدمات 8 لاعبين أمام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

تضرب الغيابات صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي قبل مواجهة نظيره سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة الاهلي ضد سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بدار السلام بـ تنزانيا، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 مارس الجاري.

وستنطلق صافرة مباراة الذهاب بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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غيابات الاهلي في مباراة سيمبا

يفتقد المارد الاحمر لخدمات 8 لاعبين لأسباب مختلفة كالتالي:

يغيب عن صفوف الاهلي حارسه محمد الشناوي بعدما خضع لجراحة في الكتف بألمانيا يوم 26 يناير الماضي.

كما يغيب إمام عاشور عن اللقاء المرتقب في دوري أبطال أفريقيا، لخضوعه لعملية جراحية بعدما تعرض للإصابة بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العاصمة.

كما يفتقد الأحمر جهود المالي آليو ديانج الذي أجرى جراحة لاستئصال جزء من غضروف الركبة، إضافة إلى ياسر إبراهيم الذي تعرض لإصابة بمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة ميدياما الغاني بملعب الأخير يوم 23 فبراير الماضي.

ويغيب عن الاهلي اللاعب كريم نيدفيد بسبب الإصابة، فيما يفقتد الأحمر جهود الثنائي عمر كمال والزنفلي، لعدم قيدهما أفريقيًا.