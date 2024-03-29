الأهلي وسيمبا.. موعد المباراة في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة على ملعب الأخير ستاد ينجامين مكابا في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وصعد فريق الأهلي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تصدره مجموعته ب12 نقطة وتأهل معه يانج أفريكانز التنزاني كوصيف، فيما ودع شباب بلوزداد وميدياما الغاني البطولة الأفريقية.

حيث حقق الأهلي 3 مباريات وتعادل في مثلهم ولم يتلقى اي خسارة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

بينما تأهل سيمبا التنزاني بعدما اجتل وصافة مجموعته أما اسيك ميموزا الإيفواري تأهل كمتصدر لنفس المجموعة.

موعد مباراة الاهلى وسيمبا التنزاني:

تبدأ مباراة الأهلي وسيمبا في الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وتنزانيا، العاشرة بتوقيت الإمارات.