الارشيف / اخبار الرياضه

إتحاد جدة في مواجهة قوية أمام الفيحاء الليلة بدوري روشن

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره الفيحاء في مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات دوري روشن السعودي .

إقرأ أيضًا..

ويحتل الفريق الكروي بنادي الاتحاد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

 

موعد مباراة اتحاد جدة والفيحاء

وتنطلق مباراة اتحاد جدة والفيحاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة اتحاد جدة والفيحاء

وتنقل مباراة اتحاد جدة والفيحاء بشكل حصري عبر قناة “ SSC HD ” .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا