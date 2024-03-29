شوبير يزف خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

زف الإعلامي المصري، أحمد شوبير، خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أحمد شوبير عبر قناة "أون تايم سبورتس": "زيزو مش أقل من نصف فريق الزمالك، تحديدا لما يكون فايق".

وأضاف: "زيزو جاهز لمباراة فيوتشر وسليم طبيا، لكن فنيا الأمر يعود للمدرب جوزيه جوميز في إشراكه من بداية المباراة أو كبديل وغالبا سيكون في قائمة الفريق".

وواصل: "شارك محمد شحاتة وحسام عبد المجيد في التدريبات أيضًا، لكن المشكلة فقط في غياب محمد أشرف روقا".

وأتم شوبير: "المسؤولين في نادي الزمالك قرروا صرف مكافأة خاصة للاعبي الزمالك حال تخطي فيوتشر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".

اقرأ أيضًا:

معلق مباراة الأهلي وسيمبا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

"طلبه قوبل بالرفض".. الخليج 365 يكشف ماذا فعل محمد صلاح مع أحمد رفعت