شوبير يزف خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
زف الإعلامي المصري، أحمد شوبير، خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقال أحمد شوبير عبر قناة "أون تايم سبورتس": "زيزو مش أقل من نصف فريق الزمالك، تحديدا لما يكون فايق".
وأضاف: "زيزو جاهز لمباراة فيوتشر وسليم طبيا، لكن فنيا الأمر يعود للمدرب جوزيه جوميز في إشراكه من بداية المباراة أو كبديل وغالبا سيكون في قائمة الفريق".
وواصل: "شارك محمد شحاتة وحسام عبد المجيد في التدريبات أيضًا، لكن المشكلة فقط في غياب محمد أشرف روقا".
وأتم شوبير: "المسؤولين في نادي الزمالك قرروا صرف مكافأة خاصة للاعبي الزمالك حال تخطي فيوتشر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".
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