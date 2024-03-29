الارشيف / اخبار الرياضه

شوبير يزف خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة فيوتشر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

زف الإعلامي المصري، أحمد شوبير، خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أحمد شوبير عبر قناة "أون تايم سبورتس": "زيزو مش أقل من نصف فريق الزمالك، تحديدا لما يكون فايق".

وأضاف: "زيزو جاهز لمباراة فيوتشر وسليم طبيا، لكن فنيا الأمر يعود للمدرب جوزيه جوميز في إشراكه من بداية المباراة أو كبديل وغالبا سيكون في قائمة الفريق".

وواصل: "شارك محمد شحاتة وحسام عبد المجيد في التدريبات أيضًا، لكن المشكلة فقط في غياب محمد أشرف روقا".

وأتم شوبير: "المسؤولين في نادي الزمالك قرروا صرف مكافأة خاصة للاعبي الزمالك حال تخطي فيوتشر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".

اقرأ أيضًا:

معلق مباراة الأهلي وسيمبا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

"طلبه قوبل بالرفض".. الخليج 365 يكشف ماذا فعل محمد صلاح مع أحمد رفعت

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا