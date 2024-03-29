سيدات طائرة الأهلي يتأهلن لنهائي الدوري على حساب على سبورتنج

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة الدوري، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 3-0، في المباراة الثانية من سلسلة Best Of 3.

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أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا في المباراة على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة.

حسم الفريق الشوط الأول بنتيجة 25-15، وواصل الفريق التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-17، وحسم الأهلي الشوط الثالث والتأهل بنتيجة 25-16.

وكان «سيدات طائرة الأهلي» قد فاز في المباراة الماضية على سبورتنج بنتيجة 3-0، ضمن المباراة الأولى من سلسلة Best Of 3.