شوبير يفجر مفاجأة بخصوص تعاقد الاهلي مع صفقة الزمالك المنتظرة

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل بعد شائعات توصل الاهلي إلى اتفاق نهائي مع إياد العسقلاني، مدافع المنتخب الأولمبي.
وقال شوبير خلال تصريحات ببرنامجه “ملعب أون تايم سبورتس”: “الاهلي معجب كثيرًا بالمدافع إياد العسقلاني، ولكن لم يتم التواصل معه بعد من أجل انضمامه إلى صفوف الفريق”.
وأضاف شوبير: “النادي قدم اسم العسقلاني للمدرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، والذي بدوره أبدى ترحيبه بفكرة ضم اللاعب، معربًا عن قلقه من النقص الدفاعي في الفريق”.
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ويحل الاهلي ضيفًا على حساب سيمبا، اليوم الجمعة الموافق 26 مارس الجاري، ضمن لقاءات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكان الاهلي، قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بينما حجز سيمبا مقعده عقب احتلال وصافة المجموعة الثانية بـ9 نقاط.