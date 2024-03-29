"مصيبة سودة".. شوبير يكشف حقيقة المراهنات في النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي المصري، أحمد شوبير، حقيقة الفيديوهات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمذيعي النادي الأهلي، أسامة حسني وإسلام الشاطر الخاصة بالمراهنات.

وقال شوبير عبر قناة "أون تايم سبورتس": "تحدث من قبل عن موضوع المراهنات وحكام كرة قدم وحذرنا من ذلك كثيرا".

وأضاف: "لكن مع تطور التكنولوجيا بقينا في (مصيبة سودة) الآن يمكن لبعض الأشخاص وضع صورتي وأنا أستخدم برامج المراهنات وبصوتي أيضًا".

وواصل: "الذكاء الاصطناعي إذا أحسن استخدامه يكون خير للبشرية، وإذا أسيء استخدامه فهو بلو سودة على الجميع".

وأتم: "تم تلفيق مقطع فيديو لأسامة حسني وإسلام الشاطر خاص بالمراهنات، وتم تركيب الصوت على الصورة كأنه حقيقي، وقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي بلاغات للنيابة العامة ضد بعض المنصات التي تعمل في مجال المراهنات".

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