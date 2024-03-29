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"ليس من سماته".. أحمد سامي يتحدث عن مشكلة حسين الشحات والشيبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث مدافع منتخب مصر ونادي بيراميدز، أحمد سامي، عن مشكلة حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي.

وقال أحمد سامي عبر قناة "أون تايم سبورتس": "بعد انتهاء المباراة وجدت مشادة بين حسين الشحات والشيبي، وعند عودتي للمنزل شاهدت مقطع فيديو الصفع وغضبت كثيرا".

وأضاف: "تحدث مع حسين الشحات وعاتبته، وهو يعرف أن ما فعله خطأ كبير، ودليل على ذلك اعتذاره في كل برنامج".

وواصل: "لا يمكنني التواصل مع الشيبي بشأن المصالحة مع الشحات، لأن الأمر صعب جدا ولا أقبله على نفسي".

واختتم المدافع الدولي: "أعرف حسين الشحات جيدا، ما فعله ليس من سماته ولا شخصيته، والشيبي لم يستفزه أو يسبه".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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