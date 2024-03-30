بالأرقام.. طارق حامد يتفوق على محمد شريف في فوز الخليج أمام ضمك

كشفت شبكة “سوفا سكور” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، عن تقييم طارق حامد ومحمد شريف، في مباراة ضمك ضد الخليج في الدوري السعودي.

واستضاف فريق طارق حامد، نظيره الخليج المحترف ضمن صفوفه محمد شريف، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي.

وشارك طارق حامد أساسيًا، فيما حل محمد شريف بديلًا في الشوط الثاني من اللقاء، الذي انتهي بفوز الخليج على ضمك بهدف نظيف.

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وجاء هدف اللقاء الوحيد بتوقيع خالد ناري في الدقيقة 35، كما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لـ جونج وو يونج، لاعب الضيوف في الدقيقة 80، وسنوسي هوساوي، خلال الدقيقة 90+10.

تقييم طارق حامد في مباراة ضمك ضد الخليج

وبحسب شبكة “سوفا سكور”، فإن طارق حامد، حصل على تقييم 7.3، حيث لعب 89 دقيقة، لمس الكرة 97 مرة، أرسل 77 تمريرة صحيحة من 83 بدقة 93٪.

وأرسل لاعب منتخب مصر المعتزل، تمريرة مفتاحية، وكرة عرضية صحيحة من أصل 2، و4 كرات طولية صحيحة من 7، وفاز في محاولة مراوغة من 3.

وفاز حامد، في 6 التحامات أرضية من 8، وفي التحام هوائي وحيد، وخسر حيازته على الكرة 8 مرات، ووقع ف مصيدة التسلل مرة.

تقييم محمد شريف في مباراة الخليج ضد ضمك

وطبقًا لـ سوفا سكور، فإن محمد شريف، حصل على تقييم 6.6، حيث شارك 24 دقيقة، ولم يسدد أي تسديدة على المرمى أو بعيدًا عنها.

وخسر شريف، محاولة مراوغة، ولمس الكرة 11 مرة، مرر تمريرة صحيحة من 3 بدقة 33٪، وفاز في 2 التحام أرضي من 6، و3 / 3 هوائي، وخسر الكرة 6 مرات، وحصل على بطاقة صفراء بعد خطأ ارتكبه.