شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب الصالات استعدادا لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة جهاد عرفة المدير الفني للمنتخب، اليوم، معسكره التدريبى المغلق الأخير، فى إطار استعدادات الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا التى ستقام فى المغرب أبريل المقبل.

واختار المدير الفنى قائمة لاعبين تضم فى حراسة المرمى كلا من: جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح، واللاعبين هم عبد الرحمن سيد، محمد طلعت، علاء عيسي، محمد سعيد، خالد سعيد ماردونا، محمود عبد الخالق كاريكا، مصطفي عيد، على رمضان، عصام علاء،عبدالرحمن عيد، محمد كوكى، خالد وليد، محمود فتحي، على فرج، طارق حسن شولا، أحمد على و احمد مصطفي فرج.



ويتابع محمد أبو الوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات تجهيز المنتخب قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والمؤهلة إلى كأس العالم.



ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من: سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى ،عادل محفوظ مديرا إداريا ، والدكتور محمد أكمل طبيبا ، وائل طلال المنسق الإعلامي ، وأحمد ممدوح مدلك وأحمد حسن مسئول المهات.



وأوقعت القرعة منتخب مصر فى المجموعة الثانية مع منتخبات ليبيا، موريتانيا وناميبيا.