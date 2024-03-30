شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحافظ على سلسلة اللا هزيمة فى دوري الأبطال بعد 17 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة الـ 17 على التوالى بعد فوزه على سيمبا التنزانى فى عقر داره.

وتعود تاريخ آخر هزيمة للمارد الأحمر فى دوري الأبطال أمام صن دوانز بطل جنوب افريقيا بخماسية مقابل هدفين فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية.

ويأمل الأهلى، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

ويلتقي الأهلي وسيمبا في العاشرة مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة فى إياب ربع النهائي لحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.‏

وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة من الجهات المعنية بحضور 30 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني بإستاد القاهرة لدعم المارد الأحمر.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقى فى مواجهة مع سيمبا التنزانى على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.