شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد كولر لمباراة العودة أمام سيمبا فى ربع نهائى أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلي بقيادة مديره الفنى السويسرى مارسيل كولر فوزاً مهماً بهدف نظيف على سيمبا التنزاني فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، بملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ج..تقام مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبل فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ج.. اقترب فريق الأهلي من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج الفريق إلى الفوز أو التعادل فى مباراة الإياب.

يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرات فيديو مع لاعبيه لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والعمل على تصحيحها قبل خوض مباراة الإياب فى القاهرة الجمعة المقبل.

ويخشى مارسيل كولر من ارتكاب أخطاء دفاعية فى مباراة الإياب بالقاهرة، لاسيما أن المباراة ستكون صعبة على الفريق الأحمر، والمطالبة باللعب على عدم استقبال أهداف، بل وتسجيل هدف فى شباك الفريق التنزانى لحسم المباراة وخطف بطاقة الصعود إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية. س.. كيف تحدث كولر عن الفوز على سيمبا؟

ج..قال كولر فى المؤتمر الصحفى، "سعداء جدا بالفوز الذي حققه الفريق.. نعلم من البداية أنها مباراة صعبة ‏للغاية بسبب قوة المنافس وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في تنزانيا، إلى جانب الضغوط ‏الكبيرة التي تعرض لها لاعبو الفريق، لاسيما اللاعبون الدوليون الذين سافروا مع بعثة الأهلي ‏بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب مباشرة دون فترة استشفاء".‏

وأضاف، "الأهلي لم يتأهل حتى الآن، وهناك مباراة عودة يجب أن يستعد لها ‏الفريق جيدا من الآن"، مطالباً جميع عناصر الفريق ببذل المزيد من الجهد خلال مواجهة ‏الإياب يوم 5 أبريل المقبل.‏

ج..أشار كولر إلى أن الإصابات جزء من كرة القدم، وأن الجهاز الفني يخطط جيدا لتجهيز كل ‏اللاعبين بنفس المستوى الذى يساعد الجميع على تعويض أي غياب فى صفوف الفريق. ‏