شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نبيل كوكا يسجل أول أهدافه بقميص الأهلي فى شباك سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد نبيل كوكا، لاعب خط وسط النادى الأهلى، فى تسجيل أول أهدافه بقميص المارد الأحمر عبر مختلف المسابقات هذا الموسم، حينما قاد فريقه للفوز على سيمبا التنزانى بهدف دون رد.

ويعيش كوكا فى هذه الفترة أوقاتا عصيبة منذ أن ودع والده بشكل مفاجئ ليدخل فى نوبة حزن طويلة، وحرص اللاعب على الذهاب لقبر والده وهو يحمل ميدالية التتويج ببطولة كأس مصر، التي حسمها الأهلى بثنائية على حساب غريمه التقليدي الزمالك مؤخراً.

قال أحمد نبيل كوكا، "عمرى ما هنساك أبدا ولا هنسى أى تفصيلة صغيره بيني وبينك كنا بنعملها هتفضل تتعمل لحد ما ربنا يجمعني بيك إن شاء الله.. الله يرحمك يا راجل يا طيب".

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

ويلتقي الأهلي وسيمبا في العاشرة مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة فى إياب ربع النهائي لحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.‏

وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة من الجهات المعنية بحضور 30 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني بإستاد القاهرة لدعم المارد الأحمر.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقى فى مواجهة مع سيمبا التنزانى على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكيو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.